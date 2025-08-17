"Цветение" Днепра: в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс
Большинство рек Украины сталкиваются сейчас с проблемами загрязнения и засорения, гидроморфологическими изменениями и последствиями военных действий. Днепр - не исключение.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.
Что происходит в Днепре с точки зрения экологии
По словам эксперта, если говорить не только о реке, но и о бассейне Днепра, то это - 50% всей Украины.
"Около 60% водных объектов бассейна имеют хорошее экологическое состояние. Остальные - находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщила Коноваленко.
Она объяснила, что Днепр имеет те же проблемы, что и другие реки страны:
- загрязнение органическими веществами и биогенными элементами - из-за неэффективной работы очистных сооружений;
- смыв удобрений и пестицидов - с сельскохозяйственных угодий;
- загрязнение промышленными отходами.
Когда Днепр начинает "цвести" и от чего это зависит
Рассказывая о ежегодном "цветении" Днепра, специалист напомнила, что из года в год меняется температурный режим:
- и весны;
- и начала лета.
"Цветение начинается, когда температура воды прогревается до 15 градусов. Соответственно, это может произойти уже в начале лета", - отметила кандидат наук.
В то же время она напомнила, что вода цветет прежде всего в водохранилищах, поскольку там - очень незначительные течения.
"И поэтому меняется и температурный режим. Соответственно, прогрев происходит быстрее, чем в реках", - добавила Коноваленко.
"Цветение" воды в Днепре летом (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
В чем причина "цветения" и можно ли его побороть
Специалист рассказала, что "классическая среда для явления евтрофикации" (так называемого "цветения") - это сочетание:
- избытка питательных веществ (фосфор, азот);
- тепла;
- застоя воды.
Кроме того, она сообщила, что цветение днепровских водохранилищ - не только природное явление, а скорее следствие сочетания:
- изменения климата;
- антропогенного загрязнения;
- зарегулированности течения реки.
"Насколько интенсивно будет происходить этот процесс, будет зависеть от температуры воздуха и воды. Были годы, когда с этим была критическая ситуация", - признала Коноваленко.
В завершение она отметила, что "побороть цветение - это достаточно длительный процесс".
"Необходимо приводить в порядок все очистные сооружения на Днепре. Уменьшить смыв с сельскохозяйственных угодий. Ведь удобрения с полей дают органические соединения, которые еще и ускоряют это "цветение", - подытожила эксперт.
