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Закончил войны, ввел тарифы и ударил по Ирану. Трамп озвучил 25 достижений за время у власти

07:20 19.09.2026 Сб
4 мин
aimg Эдуард Ткач
Закончил войны, ввел тарифы и ударил по Ирану. Трамп озвучил 25 достижений за время у власти Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп опубликовал список 25 своих главных достижений, которые, как он считает, достиг в период 2025 и 2026 годов. Среди них завершение 8 войн, тарифная политика и многое другое

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

В подписи к своему списку Трамп написал, что это 25 главных его достижений за "третий президентский срок". Сразу поясним, что Трамп был и остается президентом США дважды, но он не признает свое поражение на выборах 2020 года, и поэтому называет нынешний срок третьим.

Что касается достижений, по словам Трампа, он достиг следующего:

  1. обеспечил самый надежно защищенный в истории страны южный рубеж - за последние 16 месяцев в США не был допущен ни один нелегальный мигрант;
  2. подписан закон Лейкен Райли, чтобы опасные преступники - нелегальные мигранты - оказались за пределами улиц городов;
  3. добился самого значительного падения уровня убийств за всю историю наблюдений - до самого низкого показателя за 125 лет, с 1900 года;
  4. подписал крупнейшее в истории США снижение налогов, включая отмену налога на чаевые, сверхурочную работу и выплаты по социальному обеспечению для пожилых американцев;
  5. обеспечил обязательства по привлечению 19,2 трлн долларов новых инвестиций в США;
  6. ввел исторические тарифы, чтобы вернуть производство в США, включая 50%-ные пошлины на импортную медь, алюминий и сталь, а также 25%-ные пошлины на импортные автомобили;
  7. с момента выборов фондовый рынок 80 раз устанавливал новые исторические максимумы;
  8. уже сегодня в США работает больше людей, чем когда-либо в истории страны;
  9. обеспечил крупнейшие в истории инвестиции в армию США - 1 трлн долларов в этом году и, как ожидается, 1,5 трлн долларов в следующем году;
  10. захватил и привлек к ответственности находившегося в розыске диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро;
  11. ликвидировал по потенциал Ирана по обогащению урана, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие;
  12. провел многочисленные успешные военные удары по наркокартелям. Итог - поток фентанила через границу США сократился на 60%;
  13. договорился о сделках о режиме наибольшего благоприятствования, чтобы снизить стоимость многих рецептурных лекарств, устранив разницу в ценах в 300, 400, 500 и 600 процентов;
  14. покончил с "зеленым новым обманом", объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики и начал воплощаться принцип "бури, детка, бури";
  15. отменил "безумный" мандат на электромобили и другие губительные нормы для автопромышленности США;
  16. американский экспорт взлетел до самого высокого уровня в истории США - в этом году страна идет к показателю в 2,3 трлн долларов экспорта товаров;
  17. отменил все дискриминационные политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" во всем федеральном правительстве и частном секторе;
  18. запретил мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях;
  19. запретил трансгендерную идеологию и критическую расовую теорию в школах;
  20. запустил счет Трампа - инвестиционные счета без уплаты налогов для каждого американского ребенка, начиная с 8000 долларов для каждого новорожденного;
  21. за первые 12 месяцев урегулировал 8 войн, заключив исторические мирные соглашения, в том числе положил конец войне в Газе;
  22. добился возвращения всех живых заложников их семьям, а также возвращения тел погибших заложников;
  23. приостановил прием всех беженцев в США, в том числе из Сомали и других опасных регионов;
  24. направил Национальную гвардию для восстановления законности и порядка в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане;
  25. сделал английский язык официальным языком США.

Выборы в США и война в Украине

Напомним, на днях Reuters сообщило, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.

Также отметим, что Трамп с самого начала, как вновь баллотировался на пост президента США, обещал закончить войну с Украине за 24 часа после победы. Однако этого не произошло ни после победы, ни после вступления в должность, ни спустя год президентства.

Несколько дней назад он вновь комментировал эту тему и сказал, что урегулирование войны России против Украины может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, это самый сложный конфликт среди всех, которые он пытался решить.

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