Закончил войны, ввел тарифы и ударил по Ирану. Трамп озвучил 25 достижений за время у власти

Президент США Дональд Трамп опубликовал список 25 своих главных достижений, которые, как он считает, достиг в период 2025 и 2026 годов. Среди них завершение 8 войн, тарифная политика и многое другое

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

В подписи к своему списку Трамп написал, что это 25 главных его достижений за "третий президентский срок". Сразу поясним, что Трамп был и остается президентом США дважды, но он не признает свое поражение на выборах 2020 года, и поэтому называет нынешний срок третьим.

Выборы в США и война в Украине

Напомним, на днях Reuters сообщило, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.

Также отметим, что Трамп с самого начала, как вновь баллотировался на пост президента США, обещал закончить войну с Украине за 24 часа после победы. Однако этого не произошло ни после победы, ни после вступления в должность, ни спустя год президентства.

Несколько дней назад он вновь комментировал эту тему и сказал, что урегулирование войны России против Украины может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, это самый сложный конфликт среди всех, которые он пытался решить.