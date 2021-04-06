Транспортний колапс в Києві та заява Кремля про повний розрив відносин з Україною: новини за 5 квітня

Перший день локдауна в Києві розпочався з транспортного колапсу, в Кремлі заявили про повний розрив відносин Росії і України, бойовики смертельно поранили військового біля Авдіївки. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 5 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в Києві: останні новини

Бойовики смертельно поранили військового біля Авдіївки

Ввечері 5 квітня проросійські бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Як розповіли в оперативно-тактичному угрупуванні "Північ", після того, як військовий отримав кульове поранення, його евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри медичну допомогу лікарів, врятувати життя військового не вдалося.

У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують

У відносинах України і Росії скоро не залишиться нерозірваних зв'язків. У Кремлі з приводу цього нібито шкодують. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Водночас Сполучені Штати Америки занепокоєні інформацією про те, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною. Вашингтон вимагає, щоб Москва пояснила цю ситуацію з провокаціями.

Інвестиції, енергетика та військове співробітництво: Україна і Катар підписали 13 документів

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар підписав 13 двосторонніх документів. Також були підписані 2 комерційних контракти.

Офісі президента зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.

У Молдові заявили, що суддю Чауса викрали "іноземці" і вже виїхали в Україну

Український суддя Микола Чаус, оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, був викрадений у Молдові "іноземними громадянами". Вони вже покинули територію країни, перейшовши молдавсько-український кордон. Про це 5 квітня розповів міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку.

Раніше президент Молдови Майя Санду відреагувала на викрадення Чауса, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Лідер сусідньої країни назвала такі дії неприпустимими та звернулася до правоохоронців.

Нагадаємо, 3 квітня у Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

Повінь в Індонезії та Східному Тиморі: число жертв наближається до сотні

Щонайменше 97 людей загинули й десятки пропали безвісти після тропічного циклону сіро. Він викликав руйнівні раптові повені і зсуви в східній Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.

Влада також попередили, що число загиблих і поранених може продовжувати зростати. Крім того, за даними метеорологічного агентства Індонезії, циклон Сероя може ще більше посилитися протягом наступних 24 годин. Однак він йде з Індонезії.

В Бангладеш затонув пором з 50 пасажирами на борту

Щонайменше 5 осіб загинули в центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На його борту знаходилися понад 50 осіб.

Негода істотно ускладнила рятувальні заходи, проте 11 осіб було витягнуто з води живими, повідомила представниця округу Нараянгандж. Деякі пасажири могли самостійно дістатися до берега, припустила вона.

Навальний потрапив у медчастину. У його співкамерників туберкульоз

Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив у медчастину колонії, де відбуває покарання у справі "Ів-Роше". У колонії, де його тримають, спалах туберкульозу. У російській ФСВП стверджують, що взяли у Навального всі необхідні аналізи, зокрема, на коронавірус.

Перед цим Навальний поскаржився у своєму Instagram на те, що у нього піднялася температура до 38,1 градуса, а також з'явився сильний кашель. Опозиціонер розповів, що у трьох з 15 людей в його загоні нещодавно виявили туберкульоз.

В Києві перенесли завершення опалювального сезону: названа нова дата

У Києві опалювальний сезон повинен був закінчитися 5 квітня, але у зв'язку з похолоданням місцева влада вирішила перенести відключення батарей на кілька днів. Про це заявили в КМДА.

Таке рішення також пов'язане з тим, що у зв'язку з жорстким локдауном частина жителів столиці буде працювати дистанційно з дому.

У Дубаї дівчата, серед яких були і українки, влаштували на даху масовий стриптиз: тепер їм загрожує в'язниця

В Дубаї поліція затримала дівчат, які влаштували відверту фотосесію на балконі хмарочоса. З'ясувалося, що серед них було 11 українок. Затриманим загрожує тюремне ув'язнення на строк до шести місяців і штраф у розмірі 5000 дирхамів (близько 40 тис. грн), а організатору зйомки "світить" до 18 місяців в'язниці. Варто зазначити, що в ОАЕ публічно заборонено навіть цілуватися, але місцева влада зазвичай поблажливі до іноземців. Правда в цьому випадку, покарання, скоріше за все, уникнути не вдасться.

Українське консульство в Дубаї вже зв'язалося з місцевою поліцією і з'ясовує всі подробиці справи. У вівторок, 6 квітня, український консул повинен зустрінеться із затриманими українками.

В Україні на 6 квітня оголосили штормове попередження

Погода в Україні 6 квітня погіршиться у більшості регіонів. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру майже на всій території країни.

Пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду вночі очікуються у західних, а вдень у центральних, східних та південних областях. Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили штормове попередження. У західних, центральних, східних та південних областях оголошено жовтий рівень небезпеки.