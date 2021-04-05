У Києві та Чернігівській області перенесли пробне ЗНО: дата

У Києві та Чернігівській області перенесли проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році на 24 квітня. На такий крок пішли через карантинні обмеження щодо громадського транспорту.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України .

"Через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення пробного ЗНО, тестування у Києві та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня", - заявили в МОН.

У решті областей України пробне ЗНО-2021 відбудеться 10 квітня, як і було заплановано. Всі учасники тестування, попри терміни його проходження, зможуть завантажити тестові зошити та пройти тестування вдома.

Учасники, які проходитимуть пробне ЗНО 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до сервісу "Визначення результатів пробного ЗНО" у період з 10 по 14 квітня, а учасники з Києва та Чернігівської області - з 24 по 28 квітня.

Крім того, у кабінетах учасників з Києва та Чернігівської області з 10 до 28 квітня будуть доступні "бонусні тести", щоб вони могли якомога повніше ознайомились з іншими тестами пробного ЗНО. Відповіді на "бонусні тести" можна буде внести 10-28 квітня.