В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Погода в Україні завтра погіршиться у більшості регіонів. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру майже на всій території країни.
Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.
Пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду завтра вночі очікуються у західних, а вдень у центральних, східних та південних областях.
Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили штормове попередження. На завтра у західних, центральних, східних та південних областях оголошено жовтий рівень небезпечності.
Нагадаємо, до цього синоптики попереджали українців про похолодання. Вже завтра, 6 квітня, температура повітря опуститься у всіх областях, а також будуть йти сніг та дощ.
Додамо, місцями прогнозують похолодання до -8 градусів. Синоптики розповіли, де і коли чекати морозів.
Крім того, синоптики з Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні у квітні.