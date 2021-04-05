В Україні на завтра оголосили штормове попередження

Погода в Україні завтра погіршиться у більшості регіонів. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру майже на всій території країни.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду завтра вночі очікуються у західних, а вдень у центральних, східних та південних областях. Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили штормове попередження. На завтра у західних, центральних, східних та південних областях оголошено жовтий рівень небезпечності.