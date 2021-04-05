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В Україні на завтра оголосили штормове попередження

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 16:41
В Україні на завтра оголосили штормове попередження Фото: завтра в Україні очікуються пориви вітру (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні завтра погіршиться у більшості регіонів. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру майже на всій території країни.

Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

Пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду завтра вночі очікуються у західних, а вдень у центральних, східних та південних областях.

Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили штормове попередження. На завтра у західних, центральних, східних та південних областях оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Нагадаємо, до цього синоптики попереджали українців про похолодання. Вже завтра, 6 квітня, температура повітря опуститься у всіх областях, а також будуть йти сніг та дощ.

Додамо, місцями прогнозують похолодання до -8 градусів. Синоптики розповіли, де і коли чекати морозів.

Крім того, синоптики з Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні у квітні.

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