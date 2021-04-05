У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують

У відносинах України і Росії скоро не залишиться нерозірваних зв'язків. У Кремлі з приводу цього нібито шкодують.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє агенство ТАСС .

Раніше бойовики заявили про загибель дитини в "ДНР". У Кремлі вважають, що вона була викликана зростанням напруженості на сході України. Зазначимо, інформація про загибель дитини не підтверджена.

"Кремль шкодує, що в російсько-українських відносинах скоро не залишиться зв'язків, які не розірвалися", - заявив Пєсков.

За його словами, взяті Україною зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконуються.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявили, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Також розвідка повідомила, що Росія готова до ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України.

Зазначимо, Зеленський на цьому тижні проведе з Меркель і Макрона переговори по Донбасу.