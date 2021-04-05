У Бангладеш затонув пором з 50 пасажирами на борту

Щонайменше 5 осіб загинули в центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого знаходилися понад 50 осіб.

Двопалубний пором прямував з міста Нараянгандж в адміністративний округ Муншиганд Гопалгандж річкою Шиталакшья.

Негода істотно ускладнила рятувальні заходи, проте 11 осіб було витягнуто з води живими, повідомила представниця округу Нараянгандж. Деякі пасажири могли самостійно дістатися до берега, припустила вона. Пошукова операція продовжилася і після настання темряви.

Пором був переповнений, зазначив місцевий поліцейський інспектор. За його словами, багато пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун, викликаний зростанням заражень COVID-19. Він набирає чинності 5 квітня. Серед іншого, все пасажирське транспортне сполучення у межах країни буде призупинено.