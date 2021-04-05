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У Бангладеш затонув пором з 50 пасажирами на борту

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 05:50
У Бангладеш затонув пором з 50 пасажирами на борту Фото: пором (cdn.trend)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 5 осіб загинули в центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого знаходилися понад 50 осіб.

Про це повідомляє DW.

Двопалубний пором прямував з міста Нараянгандж в адміністративний округ Муншиганд Гопалгандж річкою Шиталакшья.

Негода істотно ускладнила рятувальні заходи, проте 11 осіб було витягнуто з води живими, повідомила представниця округу Нараянгандж. Деякі пасажири могли самостійно дістатися до берега, припустила вона. Пошукова операція продовжилася і після настання темряви.

Пором був переповнений, зазначив місцевий поліцейський інспектор. За його словами, багато пасажирів поспішали покинути місто через жорсткий тижневий локдаун, викликаний зростанням заражень COVID-19. Він набирає чинності 5 квітня. Серед іншого, все пасажирське транспортне сполучення у межах країни буде призупинено.

У березні біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердив загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.

У січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. Унаслідок інциденту загинули три людини.

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