Кличко про комендантську годину: якщо цифри зашкалюватимуть, іншого виходу немає

Комендантська година в Україні може з'явитися як протиепідемічна захід, якщо будуть зашкалювати цифри захворюваності COVID-19. Але для цього потрібно рішення керівництва країни.

"Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану", - зазначив Кличко.

Він також додав, що надзвичайний стан вводиться керівництвом країни.