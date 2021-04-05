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Кличко про комендантську годину: якщо цифри зашкалюватимуть, іншого виходу немає

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 16:24
Кличко про комендантську годину: якщо цифри зашкалюватимуть, іншого виходу немає Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комендантська година в Україні може з'явитися як протиепідемічна захід, якщо будуть зашкалювати цифри захворюваності COVID-19. Але для цього потрібно рішення керівництва країни.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану", - зазначив Кличко.

Він також додав, що надзвичайний стан вводиться керівництвом країни.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не хотів би введення комендантської години. Але уточнив, що спочатку має бути з цього приводу указ президента, після чого надзвичайний стан має схвалити парламент.

"Я б не хотів, щоб це відбулося. Для введення комендантської години треба оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначав, що як протиепідемічну міру комендантську годину не обговорювали.

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