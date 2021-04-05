Повінь в Індонезії та Східному Тиморі: число жертв наближається до сотні

Щонайменше 97 людей загинули й десятки пропали безвісти після тропічного циклону сіро. Він викликав руйнівні раптові повені і зсуви в східній Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.

За повідомленнями національного агентства з надзвичайних ситуацій BNPB, щонайменше 70 людей загинули на декількох островах у західній і східній провінціях Індонезії Нуса-Тенггара.

Крім того, 70 осіб залишаються зниклими безвісти.

За даними агентства, в цілому від повені постраждали 30 тисяч людей в Індонезії.

У Східному Тиморі загинули щонайменше 27 осіб, багато хто з них - у столиці Ділі, а 7 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. На знімках з Ділі видно будівлі, що завалилися, зруйновані дороги й мешканців, що йдуть вбрід по каламутній воді висотою по пояс.

Влада також попередили, що число загиблих і поранених може продовжувати зростати.

Крім того, за даними метеорологічного агентства Індонезії, циклон Сероя може ще більше посилитися протягом наступних 24 годин. Однак він йде з Індонезії.