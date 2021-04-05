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Зсув і повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 55

Новость на русском → Індонезія, Понеділок 05 квітня 2021 10:29
Зсув і повінь в Індонезії: кількість загиблих зросла до 55 Фото: в результаті паводків і зсувів в Індонезії загинули вже 55 осіб (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Національне агентство Індонезії щодо пом'якшення наслідків стихійних лих повідомляє, що в результаті паводків і зсувів у східній частині Індонезії загинули не менше 55 осіб. Паводки та зсуви почалися у неділю.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Зазначено, що понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.

Крім того, стихійні лиха також торкнулися сусідньої острівної держави Східний Тимор, де повінь затопила столицю Ділі. За даними влади, в результаті стихійного лиха загинула 21 людина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проливні дощі викликали зсув і повінь на острові Флорес у провінції Східна Нуса-Тенгара Індонезії. Загинули не менше 44 осіб, рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.

Як повідомлялося, в середині січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Загинули понад 20 людей, поранення отримали близько 600 місцевих жителів.

Як писало РБК-Україна, в березні в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі. Вчені зафіксували викид гарячих хмар на відстань 1,5 км у південно-західному напрямку.

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