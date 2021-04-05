ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інвестиції, енергетика та військове співробітництво: Україна і Катар підписали 13 документів

Новость на русском → Катар, Понеділок 05 квітня 2021 14:36
Інвестиції, енергетика та військове співробітництво: Україна і Катар підписали 13 документів Фото: Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар підписав 13 двосторонніх документів. Також були підписані 2 комерційних контракти.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Документи були підписані під час зустрічі з Еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ країни Халідом бін Халіфі Аль Тані.

"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною і Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці", - написав Зеленський.

Офісі президента зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.

"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки і має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", - заявив Зеленський.

Також під час зустрічі йшла мова про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів.

"Сподіваюся, що катарські компанії приєднаються до проектів "Великого будівництва" вже в цьому році", - додав президент.

Також сторони відзначили важливість розширення проектів концесії українських портів, а також обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання у сфері енергетики.

Крім цього Україна і Катар домовилися про співпрацю для боротьби з пандемією COVID-19.

Раніше в МЗС України говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський сотрудничество Катар документы
NEWS
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади