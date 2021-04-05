У Хмельницькій області з середи вводять обмеження "червоної" зони

У Хмельницькій області вводять обмеження, визначені для "червоної зони" епідемічної небезпеки. Вони почнуть діяти з середи, 7 квітня, до 18 квітня.

Рішення про введення більш жорстких обмежень на території області прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Так, з 7 квітня у Хмельницькій області будуть діяти наступні обмеження - заборона на роботу закладів харчування (крім доставки і замовлень на винос), ТРЦ, магазинів і ринків, банків, операторів поштового зв'язку, техобслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом

Також буде заборонено виконання робіт зі збирання та заготівлі відходів, здійснення діяльності з надання телекомунікаційних послуг (прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом), прийом відвідувачів закладів культури та проведення масових культурних заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів та історико-культурних заповідників

При цьому кіно - і відеозйомку можна за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб і використання персоналом масок.

Також в області буде заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, проведення всіх масових заходів, діяльність непродовольчих ринків.

Крім того, ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак буде дозволено надання послуг з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Також учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно, в той час, як учням 1-4 класом дозволено відвідувати школу. Також працюватимуть садки.

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.