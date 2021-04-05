У Молдові заявили, що суддю Чауса викрали "іноземці" і вже виїхали в Україну
Український суддя Микола Чаус, оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою в хабарництві, був викрадений у Молдові "іноземними громадянами". Вони вже покинули територію країни, перейшовши молдавсько-український кордон.
Про це 5 квітня розповів міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку, передає Newsmaker.md.
За словами міністра, підрозділи МВС проводять розслідування, і їм вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного. "Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів і їх маршрут", - сказав Войко.
Він підкреслив, що викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну. Листування організаторів злочину теж велося українською, заявив Войку. Чиновник підкреслив, що молдавські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації і безпеки і мають намір звернутися до українських колег та у міжнародний розшук.
"Чаус - громадянин України, проти якого у 2016 році в Україні порушили кримінальну справу за підозрою у хабарництві в особливо великих розмірах. У 2017 році Чаус незаконно перетнув молдовський кордон і попросив у республіці політичного притулку. Йому відмовили, але він опротестував рішення влади в суді. Зараз справу розглядає Вища судова палата. Українські правоохоронці неодноразово зверталися до нас із запитами про висилку Чауса, але поки у нього статус прохача притулку, ми не можемо його депортувати. При цьому він може вільно подорожувати країною й виїжджати за кордон", - пояснив Войку.
Нагадаємо, 3 квітня у Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.
В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови та здався молдовській владі.
У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.
У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.