Зеленський завтра відвідає з офіційним візитом Катар
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар. Планується ряд переговорів.
Зеленський проведе переговори з:
- еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані,
- прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.
Сторони обговорять співпрацю у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Олена Зеленська, в свою чергу, проведе зустрічі з:
- головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер,
- головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані,
- дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.
Нагадаємо, раніше у МЗС говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.