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Зеленський завтра відвідає з офіційним візитом Катар

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 12:50
Зеленський завтра відвідає з офіційним візитом Катар Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар. Планується ряд переговорів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський проведе переговори з:

  • еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані,
  • прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Сторони обговорять співпрацю у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Олена Зеленська, в свою чергу, проведе зустрічі з:

  • головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер,
  • головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані,
  • дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

Нагадаємо, раніше у МЗС говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.

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