Постоянные попытки восстановить положение со стороны РФ: Плетенчук рассказал о ситуации на фронте

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация остается постоянной. Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны нашего врага, постоянно происходят штурмы. За прошедшие сутки это было 11 штурмов", - заявил он.

По его словам, в основном россияне штурмуют Запорожской и Херсонский направления.

"Не дают покоя россиянам наши Крынки, надеются они выбить оттуда наших морпехов, однако эти попытки тщетны. Обычно в сутки там происходит несколько штурмов, сегодня их уже было три. Так же они не имели никакого успеха, но враг не оставляет этих попыток. Такая ситуация и в Работино", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что захватчики пытаются восстановить контроль над островом Нестрига под прикрытием артиллерии, дронов, но они вынуждены передвигаться малыми группами.

"У них есть большое препятствие - это наш Днепр и соответственно, чтобы его преодолеть они вынуждены использовать лодки, но в этот момент они находятся на открытой местности и поэтому для них это достаточно сложно и они несут потери", - отметил Плетенчук.