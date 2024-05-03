ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
Украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
2 мая российские войска продолжили наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а украинские войска, как сообщается, недавно добились успехов к югу от Кременной.
Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин заявил, что украинские войска недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества (к югу от Кременной).
Боевые действия продолжались:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
- к северо-западу от Сватово в районе Ивановки, Кисловки, Котляровки, Берестового, Стельмаховки и Новоселовской;
- к западу от Сватово в районе Копанки;
- к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Грековки и Невского;
- к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского;
- к югу от из Кременной, недалеко от Серебрянского лесничества и Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои продолжались на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Часова Яра 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Украинская организация с открытым исходным кодом Frontelligence Insight сообщила 2 мая, что российские войска временно пересекли канал Северский-Донец-Донбасс к югу от Часова Яра, где канал протекает под землей, но не установили прочных позиций на западной стороне канала, что согласуется с текущей оценкой ISW российских достижений в этом районе.
Боевые действия продолжались:
- к северо-востоку от Часова Яра возле Богдановки;
- возле микрорайонов Канал (самая восточная часть Часова Яра) и Новый микрорайон (восточная часть Часова Яра);
- восточнее Часова Яра возле Ивановского;
- к юго-востоку от Часова Яра возле Клещиевки и Пивденного.
Недавно российские войска подтвердили продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 2 мая.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 мая, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).
Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин сообщил 2 мая, что российские войска контролируют часть Очеретино, в то время как украинские силы контролируют огнем оставшуюся часть населенного пункта.
Боевые действия также продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Сокола, Калиново, Прогресса и Новопокровского;
- западнее Авдеевки в районе Уманского, Нетайлово и Семеновки.
Российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Боевые действия продолжались:
- западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Константиновки и Водяного.
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои также продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области возле Работино и Вербового (к востоку от Работино) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Ситуация на фронте
Ранее в украинском Генштабе в вечерней сводке 2 мая сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 106 боевых столкновений на фронте.
Силы обороны Украины отразили 31 атаку россиян на Авдеевском направлении.
По данным Генштаба на утро 2 мая, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 470 870 солдат.