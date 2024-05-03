ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW

Украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

2 мая российские войска продолжили наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а украинские войска, как сообщается, недавно добились успехов к югу от Кременной.

Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин заявил, что украинские войска недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества (к югу от Кременной).

Боевые действия продолжались :

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к северо-западу от Сватово в районе Ивановки, Кисловки, Котляровки, Берестового, Стельмаховки и Новоселовской;

к западу от Сватово в районе Копанки;

к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Грековки и Невского;

к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского;

к югу от из Кременной, недалеко от Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Часова Яра 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинская организация с открытым исходным кодом Frontelligence Insight сообщила 2 мая, что российские войска временно пересекли канал Северский-Донец-Донбасс к югу от Часова Яра, где канал протекает под землей, но не установили прочных позиций на западной стороне канала, что согласуется с текущей оценкой ISW российских достижений в этом районе.

Боевые действия продолжались :

к северо-востоку от Часова Яра возле Богдановки;

возле микрорайонов Канал (самая восточная часть Часова Яра) и Новый микрорайон (восточная часть Часова Яра);

восточнее Часова Яра возле Ивановского;

к юго-востоку от Часова Яра возле Клещиевки и Пивденного.

Недавно российские войска подтвердили продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 2 мая.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 мая, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).

Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин сообщил 2 мая, что российские войска контролируют часть Очеретино, в то время как украинские силы контролируют огнем оставшуюся часть населенного пункта.

Боевые действия также продолжались :

северо-западнее Авдеевки в районе Сокола, Калиново, Прогресса и Новопокровского;

западнее Авдеевки в районе Уманского, Нетайлово и Семеновки.

Российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Боевые действия продолжались :

западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Константиновки и Водяного.

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои также продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области возле Работино и Вербового (к востоку от Работино) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.