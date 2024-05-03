С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список
Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны Украины.
В соответствии с заболеванием, каждого военнообязанного могут признать:
- не годным к службе;
- полностью годным;
- годным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.
В качестве примера, в список болезней с которыми военнообязанных признают годными относятся:
- остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;
- хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;
- новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
- медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
- невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;
- воспалительные болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- болезни наружного уха, средне-тяжелая двусторонняя тугоухость;
- гипертоническая болезнь I стадии
- болезни с незначительными нарушениями функции внешнего дыхания;
- болезни печени с незначительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
- артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.
В частности к службе в тылу будут признаваться годными с:
- клинически вылеченным туберкулезом;
- хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
- болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
- с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи.
- доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;
- болезнями крови, которые медленно прогрессируют с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие.
Мобилизация в Украине
Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленский уже 16 апреля. Документ обнародовали на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.
Подробнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.
Также РБК-Украина рассказывало, кому, согласно новому закону, не надо идти в ТЦК.
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