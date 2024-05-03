С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список

Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны Украины.

В соответствии с заболеванием, каждого военнообязанного могут признать:

не годным к службе;

полностью годным;

годным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

В качестве примера, в список болезней с которыми военнообязанных признают годными относятся:

остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;

воспалительные болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

болезни наружного уха, средне-тяжелая двусторонняя тугоухость;

гипертоническая болезнь I стадии

болезни с незначительными нарушениями функции внешнего дыхания;

болезни печени с незначительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.

В частности к службе в тылу будут признаваться годными с:

клинически вылеченным туберкулезом;

хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;

с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи.

доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;

болезнями крови, которые медленно прогрессируют с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленский уже 16 апреля. Документ обнародовали на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.

Подробнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.

Также РБК-Украина рассказывало, кому, согласно новому закону, не надо идти в ТЦК.