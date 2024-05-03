Под ударом интернет и связь. В ГУР проводят масштабную кибератаку в Татарстане

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) проводят масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в российском Татарстане 3 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно изданию, главной целью атаки украинских разведчиков стали сети связи в экономической зоне "Алабуга". В ней расположены более 30 производств, в том числе и касающиеся российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Последствия кибератаки

Как рассказали РБК-Украина собственные источники, эта кибератака позволила заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани, а также работу мобильного оператора МТС и менее масштабных операторов связи ПАО "Таттелеком" и "Уфанет".

К тому же эта операция привела к отсутствию интернета и проблемам с работой ряда приложений. Кроме того, "легли" и приложения, отвечающие за работу домофонов.

Для справки

"Алабуга" - особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Татарстане. Занимает площадь 3903,5 га. По данным на 2019 год "Алабуга" была крупнейшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России, приносившей 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ в РФ, что обеспечивает 39% частных инвестиций в российские ОЭЗ.

Не первая кибератака

Киберспециалисты ГУР с постоянной периодичностью устраивают операции на территории России.

Например, в конце апреля украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО "МТТ", которая является дочерним предприятием ПАО "МТС".

Кроме того, в конце февраля хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Из-за этого часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.