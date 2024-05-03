Павлюк подтвердил, что у россиян есть план захвата Харькова и Сум

У россиян действительно есть план возможного захвата двух городов - Харькова и Сум. Но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", - сказал он.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - заявил командующий Сухопутных войск.