ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Павлюк подтвердил, что у россиян есть план захвата Харькова и Сум

Украина, Пятница 03 мая 2024 09:54
UA EN RU
Павлюк подтвердил, что у россиян есть план захвата Харькова и Сум Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У россиян действительно есть план возможного захвата двух городов - Харькова и Сум. Но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", - сказал он.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - заявил командующий Сухопутных войск.

Что этому предшествовало

Напомним, в последние недели в сети появлялась информация, что якобы российские оккупанты готовят новое наступление на Харьков и Сумы. В Украине отмечали, что даже если у россиян есть такие планы, то вряд ли они смогут это осуществить.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовит готовить наступления на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня.

По его словам, у армии РФ нет сил, чтобы захватить два крупных города на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Сумская область Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Угроза для Часового Яра, трудный май и план наступления РФ: главное из интервью Скибицкого
Угроза для Часового Яра, трудный май и план наступления РФ: главное из интервью Скибицкого
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила