"Военный провал". Россия потеряла на войне против Украины 500 тысяч человек, - МИД Франции

Россия потеряла на войне против Украины около 500 тысяч солдат. Это военный провал Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне в интервью "Новой газете".

Он подчеркнул, что Европа и ее партнеры будут сохранять единство, решительность и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Военный провал России уже налицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И всё это зачем? Если коротко - незачем", - сказал министр.

Глава МИД также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск в Украину. Сежурне заявил, что европейские должны "играть в открытую" против непредсказуемой и непоследовательной России. Тем более, когда мир в Европе оказывается под угрозой, то ограничений нет и не исключается ни один вариант.

"Европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, всецело вносят вклад в поддержку Украины, в том числе помогая вести на местах разминирование, сотрудничая в области кибербезопасности, а также содействуя производству оружия на территории Украины", - добавил французский министр.