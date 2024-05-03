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"Военный провал". Россия потеряла на войне против Украины 500 тысяч человек, - МИД Франции

Париж, Пятница 03 мая 2024 14:10
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"Военный провал". Россия потеряла на войне против Украины 500 тысяч человек, - МИД Франции Фото: министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на войне против Украины около 500 тысяч солдат. Это военный провал Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне в интервью "Новой газете".

Он подчеркнул, что Европа и ее партнеры будут сохранять единство, решительность и продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Военный провал России уже налицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И всё это зачем? Если коротко - незачем", - сказал министр.

Глава МИД также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск в Украину. Сежурне заявил, что европейские должны "играть в открытую" против непредсказуемой и непоследовательной России. Тем более, когда мир в Европе оказывается под угрозой, то ограничений нет и не исключается ни один вариант.

"Европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, всецело вносят вклад в поддержку Украины, в том числе помогая вести на местах разминирование, сотрудничая в области кибербезопасности, а также содействуя производству оружия на территории Украины", - добавил французский министр.

Предложение Макрона

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск в Украину. Это вызвало дискуссии в США и Европе. Многие страны выступили против любой отправки западных военных. Но страны Балтии, Канада и ряд других государств допустили такую возможность.

Как позже объяснили во Франции и Украине, речь идет не об участии западных войск в войне, а об обучении или разминировании.

Макрон также позже заявил, что главная цель его идеи - показать России, что ограничений в помощи Украине нет.

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Франция МИД Украины Российская Федерация Эммануэль Макрон
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