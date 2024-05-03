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Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины, в который войдет SAMP/T, - СМИ

Пятница 03 мая 2024 11:45
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Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины, в который войдет SAMP/T, - СМИ Иллюстративное фото (defense.gouv.fr)
Автор: Валерия Полищук

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который пройдет 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По словам источников издания в исполнительной власти, девятый пакет помощи от Италии будет содержать SAMP/T, эффективную систему ПВО, столь необходимую Украине для защиты столицы и основных городских центров.

Единственная доступная Риму система - та, что уже давно находится на вооружении Словакии: именно она выбрана для поставки.

Два установки будут защищать Италию, в том числе и в связи с саммитом "Большой семерки" в Борго Эгнация. Одна - находится в резерве, опять же для защиты страны. Четвертая установка находится в Кувейте и останется там на некоторое время.

SAMP/T

Также известный как Мамба, это зенитно-ракетный комплекс средней дальности наземного базирования, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam.

Установка предназначена для защиты полей сражений и важных тактических объектов (таких, как аэропорты и морские порты) от современных и перспективных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 км).

Помощь Украине от Италии

Италия оказывает Украине значительную поддержку с начала вторжения России в 2022 году. Так, Рим предоставил Киеву различное вооружение, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

В январе этого года парламент Италии одобрил продление на 2024 год предоставления военной помощи Украине.

В конце февраля 2024 года Италия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает "экономическую, дипломатическую и военную помощь".

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