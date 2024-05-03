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Не только Донбасс. Россия в этом году хочет захватить Запорожскую область, - Павлюк

Украина, Пятница 03 мая 2024 10:20
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Не только Донбасс. Россия в этом году хочет захватить Запорожскую область, - Павлюк Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в этом году сделала своей целью полностью захватить Донбасс. В случае успеха оккупанты намерены захватить и Запорожскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.

По словам Павлюка, главной целью россиян остается уничтожение украинцев как нации. Украинские войска не давали оккупантам такой возможности с 2022 года.

По мнению Александра Павлюка, российские оккупационные войска хотят полностью взять под контроль не только восточные регионы Украины, но и Запорожскую область.

"...мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - сказал генерал.

Ситуация на фронте

Напомним, что часть Запорожской области была оккупирована россиянами в 2022 году. Украинские военные провели наступление летом 2023 года, но ВСУ не удалось освободить Запорожскую область.

Сейчас в Запорожской области ведутся бои, самая тяжелая ситуация вблизи населенного пункта Вербовое.

Также сейчас тяжелая ситуация на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Россияне сосредоточились на городе Часов Яр, бои уже идут на границе города.

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