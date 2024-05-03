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Поставка может совпадать с F-16. NYT рассказало, когда Германия передаст Украине Patriot

Пятница 03 мая 2024 18:50
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Поставка может совпадать с F-16. NYT рассказало, когда Германия передаст Украине Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия сможет передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не раньше конца июня. Поставка может совпадать с передачей истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Уже с понедельника (6 мая) около 70 украинских военных начнут шестинедельные учения на Patriot на авиабазе в восточной Германии.

"После завершения учений немецким войскам обычно требуется около двух дней, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу", - пишет NYT.

Отмечается, что обещанный ЗРК может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время поставка Patriot может совпадать с поставкой F-16.

"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставка ожидается только летом этого года - и сначала лишь в небольшом количестве", - объясняет издание.

Patriot для Украины

Как неоднократно отмечалось, вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины стал на повестке дня на фоне обострения российских обстрелов. По словам президента Владимира Зеленского, для полной защиты украинского неба достаточно лишь около 25 систем Patriot.

В середине апреля Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot. В частности, глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид предоставит в новом пакете помощи ракеты к вышеупомянутой ЗРК.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, предположил, что одну из систем Patriot могут передать Соединенные Штаты Америки (США).

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