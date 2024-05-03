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До 500 тысяч военных. Численность российских войск в Украине значительно увеличилась, - Павлюк

Пятница 03 мая 2024 10:32
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До 500 тысяч военных. Численность российских войск в Украине значительно увеличилась, - Павлюк Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Численность российских войск на территории Украины значительно увеличилась с 2022 года. На временно оккупированных территориях находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Times.

По его словам, численность российских оккупантов может увеличиться в течение года, поскольку Россия наращивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле", - заявил он.

Павлюк заявил, что ежемесячно россияне теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными

"Мы считаем, что к концу года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 000 до 30 000 человек убитыми и ранеными", - подчеркнул он.

Мобилизация в России

Ранее осенью Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия рассчитывает призвать от 400 000 до 700 000 солдат в рамках новой волны мобилизации. Это также может затронуть временно оккупированные территории в Чечне и Украине.

Как ранее указывал ГУР, Россия продолжает мобилизацию для войны против Украины. В то время, говоря о темпах этой мобилизации, спецслужбы заявляли, что в месяц мобилизуется более 20 000 человек.

Кроме того, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что Россия пытается набрать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

На временно оккупированных территориях Украины идет активная мобилизация российских оккупационных сил. В частности, в оккупированной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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