Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области

В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную военную администрацию .

Какое предприятие попало под удар, есть ли разрушения и пострадавшие, в ОВА пока не сообщили.

Кременчуг атакуют уже не в первый раз за последние дни. Днем 29 октября Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших были дети.

Полтавщину оккупанты регулярно атакуют дронами. 22 октября беспилотники ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтаве, а 17 октября во время атаки на город погиб человек.