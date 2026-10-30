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Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области

03:54 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Полтавской области Фото: россияне ударили баллистикой по промышленному предприятию в Кременчугском районе (Getty Images)
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В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную военную администрацию.

Какое предприятие попало под удар, есть ли разрушения и пострадавшие, в ОВА пока не сообщили.

Кременчуг атакуют уже не в первый раз за последние дни. Днем 29 октября Россия нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье, среди погибших были дети.

Полтавщину оккупанты регулярно атакуют дронами. 22 октября беспилотники ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтаве, а 17 октября во время атаки на город погиб человек.

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