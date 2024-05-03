Оснащены пушкой и противотанковой ракетой: Украина получит от США ударные дроны

Украина получит от Соединенных Штатов Америки передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Industry Europe.

Как сообщили представители Feloni Aero, в настоящее время они занять разработкой двух вариантов беспилотников, которые предназначены для укрепления обороноспособности Украины:

Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;

FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

Следует заметить, что производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.

"Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях", - говорится в публикации.

Беспилотники оснащены современными системами вооружения и передовыми возможностями наблюдения беспилотников. Это позволит украинским силам эффективно решать сложные задачи безопасности.

"Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны", - заявил генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.

Дрон Felon 1.0 – это беспилотник, который был создан для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон объединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Разработчики также заявляют, что их дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.

БПЛА FelonX – это новый беспилотник компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков – дрон компактный и достаточно грузоподъемный. Однако точные его характеристики не приводятся.

Ракета Spike – это эффективное противотанковое средство, произведенное в Израиле. Он конкурирует с такими системами как FGM-148 Javelin.

Использование дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцы значительно продвинулись в производство беспилотников. На вооружение ВСУ поступили сотни тысяч дронов украинского производства.

Известно, что Украина смогла создать аналоги иранских беспилотников "Шахед" и российских баражирующих дронов "Ланцет".

А недавно СМИ сообщали, что украинцы смогли оснастить дроны специальными чипами, позволяющими отсрочить взрыв боеприпаса.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как производство и использование беспилотников повлияло на ход войны.

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