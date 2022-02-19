Техас проти Цукерберга і черговий скандал навколо компанії Маска: головне зі світу технологій

Штат Техас подав до суду проти компанії Марка Цукерберга Meta через її технологію розпізнавання облич. Тим часом Neuralink Ілона Маска звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами, а хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюти.

Всі подробиці головних новин зі світу технологій на цьому тижні - в матеріалі РБК-Україна .

Meta звинуватили в порушенні прав людей

Штат Техас подає до суду на Meta Марка Цукерберга. За словами генерального прокурора Кена Пекстона, компанія порушила закон про конфіденційність коли використовувала технологію розпізнавання осіб в соціальній мережі.

"За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію і отримати історичні непередбачені прибутки", - зазначив генеральний прокурор.

NASA показало кадри підготовки супутника до польоту

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) продемонструвало процес запечатування супутника в обтічник ракети. Апарат запустять у космос вже наступного місяця-1 березня.

На фотографії можна побачити геостаціонарний екологічний супутник GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень.

"Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний і готовий до запуску. Наступного тижня ми проведемо остаточні огляди запуску і потренуємо команди на їх консолях запуску в рамках підготовки до дня запуску", - заявив керівник місії GOES-T Рекс Енгельхардт.

Водійські права скоро можна буде додати в iPhone

Apple планує дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet. Більш ніж імовірно, що функція стане доступною під час оновлення iOS 15.4.

Варто додати, що Штати Аризона і Джорджія стали першими, хто підтримав ідею компанії. Тим часом Коннектикут, Айова, Кентуккі, Мериленд, Оклахома і Юта також скоро приєднаються до їх списку.

iPhone 6 Plus більше не отримає оновлень

Apple додала iPhone 6 Plus в список вінтажних пристроїв. Телефон вперше представили ще у 2014 році.

Смартфон більше не отримає оновлень від компанії, в тому числі мова йде і про патчі безпеки. У вересні 2023 року Apple припинить і послуги з ремонту телефону. Однак, завжди можна скористатися офіційною утилітою Self Service Repair для замовлення окремих деталей для його лагодження.

Хакер знайшов спосіб заробити нескінченну кількість криптовалюти

Розробника iOS-джейлбрейка Cydia Джема Фрімена винагородили 2 млн доларів за знайдену вразливість в обліковому записі проєкту Optimism. Завдяки їй можна було створювати нескінченну кількість криптовалюти Ethereum.

Ніхто зі зловмисників так і не скористався вразливістю технології на практиці, за винятком випадкової її активації одним зі співробітників стартапу Etherscan.

Помилка була відразу ж виправлена.

Японія побудувала місяцехід з руками

В Японії винайшли місяцехід для загального призначення. Його особливістю є те, що його верхня частина "тіла" - імітує тулуб людини.

Під час випробувань робот успішно завершив перевірки:

подолав всі рельєфні випробування;

витяг частини сонячної панелі та провів ряд завдань по її збірці;

зібрав місячні зразки;

подолав підйом по 15-20 градусному схилу.

"єСмартфон" Зеленського буде неможливо продати

Вже у квітні громадяни України старше 60 років, які вакциновані проти коронавірусу - зможуть отримати безкоштовний смартфон згідно з проектом "єСмартфон".

Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, SIM-карти для телефонів будуть реєструватися за паспортом з подальшою прив'язкою до пристрою.

"Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів", - додав заступник міністра.

TikTok і YouTube збирають більше особистих даних користувачів, ніж інші програми

Згідно з розслідуванням, Youtube і TikTok збирають дані, які після цього передають третій стороні.

Втім, Youtube використовує 10 трекерів з 14. Більша частина потрібна платформі для відстеження історії переглядів і місця розташування користувача, щоб показувати йому релевантну рекламу. Решта 4 - йдуть третій стороні.

Найбільше відзначився TikTok. Додаток передає 13 з 14 трекерів.

Neuralink звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами

Некомерційна організація "Комітет лікарів за відповідальну медицину" звинуватила компанію Neuralink, яка належить Ілону Маску, у жорстокому поводженні з тваринами.

Згідно з даними розслідування, Компанія винна у 23 смертях серед мавп, які загинули або ж були приспані через різні травми, інфекцій або випадкових інцидентів.

Google анонсувала операційну систему Chrome OS Flex

Нова операційна система буде відмінним вкладенням для користувачів старих комп'ютерів, в тому числі й Mac.

Google обіцяє безпеку, швидку роботу пристрою, автоматичні оновлення та управління з хмари.

"Встановіть Chrome OS Flex на свої ПК і Mac, щоб вони були безпечними, швидко завантажувалися, не гальмували з часом, автоматично оновлювалися у фоновому режимі й могли управлятися з хмари",- пише пресслужба Google.