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NASA показало процес запечатування супутника в ракету

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Середа 16 лютого 2022 10:30
NASA показало процес запечатування супутника в ракету Фото: NASA показало процес запечатування супутника в ракету (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося кадрами роботи його інженерів. На фото вони запечатують супутник в обтічник ракети, яку запустять в космос вже в наступному місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Обтічник є важливою частиною ракети, роблячи її більш аеродинамічною. Також він захищає корисне навантаження від екстремальних сил, які виникають під час запуску.

На фото зображений процес запечатування геостаціонарного екологічного супутника GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень. Запуск ракети очікується 1 березня з мису Канаверал у Флориді.

Загальна вага супутника становить 2,7 тисячі кілограмів. Процес складання відбувається за 16 кілометрів від місця запуску. Вже 28 лютого обтічник разом із супутником доставлять до стартового майданчика.

"Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний і готовий до запуску. Наступного тижня ми проведемо остаточні огляди запуску і потренуємо команди на їх консолях запуску в рамках підготовки до дня запуску", - заявив керівник місії GOES-T Рекс Енгельхардт.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про підводні тренування астронавтів NASA.

Також згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь у реалізації проекту "Артеміда".

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NASA Сполучені Штати Америки
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