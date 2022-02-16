NASA показало процес запечатування супутника в ракету

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося кадрами роботи його інженерів. На фото вони запечатують супутник в обтічник ракети, яку запустять в космос вже в наступному місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

Обтічник є важливою частиною ракети, роблячи її більш аеродинамічною. Також він захищає корисне навантаження від екстремальних сил, які виникають під час запуску.

На фото зображений процес запечатування геостаціонарного екологічного супутника GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень. Запуск ракети очікується 1 березня з мису Канаверал у Флориді.

Encapsulation



The #GOEST satellite is now encapsulated in the payload fairings that will protect it during launch aboard a @ULALaunch #AtlasV. Keep up with key milestones as we get #ReadyToGOES: https://t.co/XccCDI6tZr pic.twitter.com/ACfpmz7Dmn — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) February 15, 2022

Загальна вага супутника становить 2,7 тисячі кілограмів. Процес складання відбувається за 16 кілометрів від місця запуску. Вже 28 лютого обтічник разом із супутником доставлять до стартового майданчика.

"Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний і готовий до запуску. Наступного тижня ми проведемо остаточні огляди запуску і потренуємо команди на їх консолях запуску в рамках підготовки до дня запуску", - заявив керівник місії GOES-T Рекс Енгельхардт.