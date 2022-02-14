Apple дозволить додати водійські права в iOS 15.4

Компанія Apple може дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet найближчим часом. Йдеться про оновлення iOS 15.4.

На офіційному сайті компанії уточнюється, що функція стане доступною вже на початку 2022 року.

Як зазначає журналіст Стів Мозер, він помітив новий рядок коду в додатку Wallet, який говорить: "Дізнайтеся, коли ваші водійські права або посвідчення особи штату будуть готові до роботи, і отримуйте важливі оновлення про ваше посвідчення особи".

Раніше компанія відзначала, що Арізона і Джорджія стануть першими штатами, які підтримають функцію Wallet. Також до їх списку приєднаються Коннектикут, Айова, Кентуккі, Меріленд, Оклахома і Юта. У той же час, є штати, які пропонують власні програми для ідентифікації.

Випуск iOS 15.4 очікується на початку весни.