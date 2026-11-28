Новый Конгресс США, где с января большинство будут иметь демократы, может принять закон, который обяжет администрацию поддерживать Украину и Тайвань. Обе страны оказывают широкую поддержку в обеих партиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Американские сенаторы встречались с представителями союзников на Галифакском международном форуме безопасности в Канаде. По словам сенатора-демократа Энди Кима, от них он постоянно слышал одну просьбу - говорить громче, потому что единственный американский голос, который слышат их страны - это Дональд Трамп.

Европейские чиновники призвали новый Конгресс усилить поддержку Украины. В начале 2025 года Трамп прекратил большую часть помощи помощи Киеву и задержал выделение средств, которые законодатели уже согласовали.

Сенатор-демократ Тим Кейн напомнил, что действующий Конгресс осенью принял закон о санкциях против России. Однако уже через месяц Трамп отказался применять большинство предусмотренных им ограничений.

Как обойти вето Трампа

Участники форума прогнозируют, что Конгресс примет законы, обязывающие администрацию поддерживать Тайвань и Украину. Кейн не исключает, что президент может поддержать такие шаги.

"Знаете, если добавить финансирование для Украины в законопроект вместе с другими нравящимися Трампу вещами, возможно, он решит не налагать вето", - сказал сенатор.

По его словам, в следующем году Конгресс будет гораздо более решительно поддерживать НАТО и союзников.

"Возможно, мы не сможем изменить поведение Трампа. Но, по крайней мере, мы можем говорить как Конгресс - и я верю, что будем, - гораздо громче и решительнее о том, насколько ценим союзы", - отметил Кейн.

Где пределы влияния демократов

В то же время, часть законодателей и дипломатов сомневается, что Конгресс сможет сдержать президента. На форуме звучали опасения, что Трамп будет ветировать новые законы или найдет способ их игнорировать.

Иностранных чиновников также обеспокоило, что в этом месяце Трамп провел встречу с лидерами Китая и России и сравнил ее с конференциями времен Второй мировой войны с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина.

Будущий глава комитета Сената по международным отношениям Крис Кунс убежден, что рано или поздно администрации придется отвечать за свои решения.

"Это как родители говорят, что пора идти спать. В конце концов, должна быть ответственность", - пояснил он.