Конгресс США может заставить Трампа поддержать Украину, сенатор назвал способ
Новый Конгресс США, где с января большинство будут иметь демократы, может принять закон, который обяжет администрацию поддерживать Украину и Тайвань. Обе страны оказывают широкую поддержку в обеих партиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Американские сенаторы встречались с представителями союзников на Галифакском международном форуме безопасности в Канаде. По словам сенатора-демократа Энди Кима, от них он постоянно слышал одну просьбу - говорить громче, потому что единственный американский голос, который слышат их страны - это Дональд Трамп.
Европейские чиновники призвали новый Конгресс усилить поддержку Украины. В начале 2025 года Трамп прекратил большую часть помощи помощи Киеву и задержал выделение средств, которые законодатели уже согласовали.
Сенатор-демократ Тим Кейн напомнил, что действующий Конгресс осенью принял закон о санкциях против России. Однако уже через месяц Трамп отказался применять большинство предусмотренных им ограничений.
Как обойти вето Трампа
Участники форума прогнозируют, что Конгресс примет законы, обязывающие администрацию поддерживать Тайвань и Украину. Кейн не исключает, что президент может поддержать такие шаги.
"Знаете, если добавить финансирование для Украины в законопроект вместе с другими нравящимися Трампу вещами, возможно, он решит не налагать вето", - сказал сенатор.
По его словам, в следующем году Конгресс будет гораздо более решительно поддерживать НАТО и союзников.
"Возможно, мы не сможем изменить поведение Трампа. Но, по крайней мере, мы можем говорить как Конгресс - и я верю, что будем, - гораздо громче и решительнее о том, насколько ценим союзы", - отметил Кейн.
Где пределы влияния демократов
В то же время, часть законодателей и дипломатов сомневается, что Конгресс сможет сдержать президента. На форуме звучали опасения, что Трамп будет ветировать новые законы или найдет способ их игнорировать.
Иностранных чиновников также обеспокоило, что в этом месяце Трамп провел встречу с лидерами Китая и России и сравнил ее с конференциями времен Второй мировой войны с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина.
Будущий глава комитета Сената по международным отношениям Крис Кунс убежден, что рано или поздно администрации придется отвечать за свои решения.
"Это как родители говорят, что пора идти спать. В конце концов, должна быть ответственность", - пояснил он.
Напомним, 17 сентября Палата представителей СШАокончательно приняла закон о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Документ разрешал вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.
Трамп подписал закон, но впоследствии распорядился не применять "адские санкции". Президент заявил, что такое исключение отвечает национальным интересам США.
Также мы писали, что Кейн и Кунс среди группы сенаторов обеих партий внесли законопроект, позволяющий покупать Украине оружие за российские деньги.