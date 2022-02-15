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Хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюта. Його винагородили

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Вівторок 15 лютого 2022 13:45
Хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюта. Його винагородили Фото: хакер знайшов спосіб створювати нескінченну кількість криптовалюта (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Розробник iOS-джейлбрейка Cydia Джем Фрімен знайшов уразливість в обліковому записі проекту Optimism. Вона дозволяла створювати нескінченну кількість криптовалюта Ethereum.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Cointelegraph.

Після того як розробник повідомив про проблему - його винагородили 2 млн доларів. Більш того, це найвища сума яка була виплачена в рамках bug bounty.

За допомогою цієї уразливості зловмисники моги відтворювати гроші в будь-якому ланцюжку за допомогою форка OVM 2.0. Це дозволяло б їм створювати нескінченне число "ефірів".

Відзначається, що судячи з історії, уразливість жодного разу не використовувалася на практиці, за винятком випадкової її активації співробітником стартапу Etherscan.

Виправлення було введено і протестовано протягом пари годин після підтвердження уразливості.

Варто додати, що Optimism - це масштабування другого рівня для мережі Ethereum, яке використовує об'єднані транзакції за межами блокчейна криптовалюта. Це гарантує зниження витрат на транзакцію і підвищення її швидкості. Втім, безпека цієї технології і далі залишається проблемою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Uber може дозволити оплачувати послуги таксі криптовалютой.

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