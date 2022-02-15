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На Цукерберга подає до суду штат Техас

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Вівторок 15 лютого 2022 16:04
На Цукерберга подає до суду штат Техас Фото: засновник Facebook Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Штат Техас подає до суду на Meta Марка Цукерберга. Компанія порушила закон про конфіденційність своєю колишньою програмою для розпізнавання осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider.

Генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон подає до суду на Meta через закриту нині технологію розпізнавання осіб в соцмережі.

Як зазначає Пекстон, компанія отримала біометричні ідентифікатори жителів штату без їх згоди, що грубо порушує закон.

"За допомогою цієї незаконної діяльності Facebook використовував особисту інформацію як користувачів, так і не користувачів, щоб розширити свою імперію й отримати історичні непередбачені прибутки", - зазначив Генеральний прокурор.

Більш того, Пекстон планує стягнути у Meta, нібито "сотні мільярдів".

Йдеться про Закон про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів, який прийняли ще у 2009 році.

Також Генеральний прокурор переконаний в тому, що компанія розкрила ці ідентифікатори й іншим особам у зв'язку з чим їй не вдалося знищити їх в розумні терміни, як того вимагає штат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Європі можуть заблокувати Facebook і Instagram.

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Техас Марк Цукерберг
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