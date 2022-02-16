ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще один iPhone більше не отримає оновлень від Apple

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 12:24
Ще один iPhone більше не отримає оновлень від Apple Фото: ще один iPhone більше не отримає оновлень від Apple (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple оновила список вінтажних пристроїв. Тепер там розташований і iPhone 6 Plus.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підтримка Apple.

Вперше iPhone 6 Plus представили ще в 2014 році, а випускався він до вересня 2016 року.

iPhone 6 також був випущений в той же період, проте в список вінтажних пристроїв його не додали. Більш того, у 2017 році смартфон став моделлю середнього класу.

iPhone 6 Plus, своєю чергою, більше не отримуватиме оновлень від Apple. Функціональні оновлення припинили завантажуватися ще у 2019 році після виходу на ринок iOS 13. Також смартфон не отримає і патчів безпеки.

До вересня 2023 року компанія припинить і послуги з ремонту телефону. Втім, можна скористатися Self Service Repair і замовити окремі деталі для iPhone 6 Plus, щоб зайнятися ремонтом самостійно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple може дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet в оновленні iOS 15.4.

Також нещодавно компанія зізналася у записі розмов користувачів з Siri.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone
NEWS
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
Ердоган запропонував Путіну і Зеленському тристоронню зустріч
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі