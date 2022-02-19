Техас против Цукерберга и очередной скандал вокруг компании Маска: главное из мира технологий

Штат Техас подал в суд против компании Марка Цукерберга Meta из-за ее технологии распознавания лиц. Тем временем Neuralink Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными, а хакер нашел способ создавать бесконечное количество криптовалюты.

Все подробности главных новостей из мира технологий на этой неделе - в материале РБК-Украина .

Meta обвинили в нарушении прав людей

Штат Техас подает в суд на Meta Марка Цукерберга. За словами генерального прокурора Кена Пэкстона, компания нарушила закон о конфиденциальности когда использовала технологию распознавания лиц в социальной сети.

"С помощью этой незаконной деятельности Facebook использовал личную информацию как пользователей, так и не пользователей, чтобы расширить свою империю и получить исторические непредвиденные прибыли", - отметил генеральный прокурор.

NASA показало кадры подготовки спутника к полету

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало процесс запечатывания спутника в обтекатель ракеты. Аппарат запустят в космос уже в следующем месяце - 1 марта.

На фотографии можно увидеть геостационарный экологический спутник GOES-T, который принадлежит Национальному управлению океанических и атмосферных исследований.

"Теперь все становится реальным, GOES-T полностью собран и готов к запуску. На следующей неделе мы проведем окончательные обзоры запуска и потренируем команды на их консолях запуска в рамках подготовки к дню запуска", - заявил руководитель миссии GOES-T Рекс Энгельхардт.

Водительские права скоро можно будет добавить в iPhone

Apple планирует разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet. Более чем вероятно, что функция станет доступной во время обновления iOS 15.4.

Стоит добавить, что штаты Аризона и Джорджия стали первыми, кто поддержал идею компании. Тем временем Коннектикут, Айова, Кентукки, Мэриленд, Оклахома и Юта также скоро присоединятся к их списку.

iPhone 6 Plus больше не получит обновлений

Apple добавила iPhone 6 Plus в список винтажных устройств. Телефон впервые представили еще в 2014 году.

Смартфон больше не получит обновлений от компании, в том числе речь идет и о патчах безопасности. В сентябре 2023 года Apple прекратит и услуги по ремонту телефона. Однако, всегда можно воспользоваться официальной утилитой Self Service Repair для заказа отдельных деталей для его починки.

Хакер нашел способ заработать бесконечное количество криптовалюты

Разработчика iOS-джейлбрейка Cydia Джема Фримэна вознаградили 2 млн долларов за найденную уязвимость в учетной записи проекта Optimism. Благодаря ей можно было создавать бесконечное количество криптовалюты Ethereum.

Никто из злоумышленников так и не воспользовался уязвимостью технологии на практике, за исключением случайной ее активации одним из сотрудников стартапа Etherscan.

Ошибка была сразу же исправлена.

Япония построила луноход с руками

В Японии изобрели луноход для общего назначения. Его особенностью является то, что его верхняя часть "тела" - имитирует туловище человека.

Во время испытаний робот успешно завершил проверки:

преодолел все рельефные испытания;

извлек части солнечной панели та провел ряд задач по ее сборке;

собрал лунные образцы;

преодолел подъем по 15-20 градусному склону.

"єСмартфон" Зеленского будет невозможно продать

Уже в апреле граждане Украины старше 60 лет, которые вакцинированы против коронавируса - смогут получить бесплатный смартфон согласно с проектом "єСмартфон".

Как отметил замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб, SIM-карты для телефонов будут регистрироваться по паспорту с последующей привязкой к устройству.

"Мобильные операторы предлагают нам установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов", – добавил замминистра.

TikTok и YouTube собирают больше личных данных пользователей, нежели другие приложения

Согласно расследованию, Youtube и TikTok собирают данные, которые после этого передают третьей стороне.

Впрочем, Youtube использует 10 трекеров из 14. Большая часть нужна платформе для отслеживания истории просмотров и местоположения пользователя, чтобы показывать ему релевантную рекламу. Остальные 4 - идут третьей стороне.

Больше всех отличился TikTok. Приложение передает 13 из 14 трекеров.

Neuralink обвинили в жестоком обращении с животными

Некоммерческая организация "Комитет врачей за ответственную медицину" обвинила компанию Neuralink, которая принадлежит Илону Маску, в жестоком обращении с животными.

Согласно данным расследования, компания виновна в 23 смертях среди обезьян, которые погибли или же были усыплены из-за разных травм, инфекций или случайных инцидентов.

Google анонсировала операционную систему Chrome OS Flex

Новая операционная система будет отличным вложением для пользователей старых компьютеров, в том числе и Mac.

Google обещает безопасность, быструю работу устройства, автоматические обновления и управление из облака.

"Установите Chrome OS Flex на свои ПК и Mac, чтобы они были безопасными, быстро загружались, не тормозили со временем, автоматически обновлялись в фоновом режиме и могли управляться из облака", - пишет пресс-служба Google.