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Youtube і TikTok передають дані користувачів третім особам

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Понеділок 14 лютого 2022 16:20
Youtube і TikTok передають дані користувачів третім особам Фото: Youtube і TikTok передають дані користувачів третім особам (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Платформи TikTok і YouTube збирають більше особистих даних користувачів, ніж інші додатки. Тим часом китайський сервіс дозволяє користуватися ними стороннім трекерам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Згідно з розслідуванням URL Genius з'ясувалося, що Youtube збирає дані користувачів для власної вигоди. Йдеться, наприклад, про відстеження історії переглядів, а також місцеперебування, щоб показувати користувачеві релевантну рекламу.

Водночас TikTok, дозволяє збирати дані третій стороні, у зв'язку з чим важко сказати, куди саме йде і як використовується інформація.

URL Genius використовувало функцію запису активності додатків, яка доступна для операційної системи iOS. Завдяки їй, з'ясувалося, що YouTube і TikTok встановлювали по 14 мережевих контактів. Це більш ніж у два рази ніж кількість контактів, які встановлюють інші програми.

YouTube використовує 10 трекерів, а решта 4 передаються третій стороні. У випадку з китайським сервісом все трохи інакше - TikTok передає 13 з 14 трекерів.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що TikTok працює над обмеженням для свого контенту. Тим часом Youtube нещодавно оновив свій мобільний додаток для операційних систем iOS і Android.

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