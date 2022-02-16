"єСмартфон" Зеленського українці не зможуть продати. У Мінцифри є рішення

У квітні українці старше 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу - зможуть подавати заявку на отримання безкоштовного смартфона від уряду. Пристрої буде неможливо продати іншим особам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.

За словами Вискуба, безкоштовні смартфони можуть мотивувати українців вакцинуватися. Більш того, проект зможе розширити покриття послуг "Дія" серед населення.

"Ми хочемо, щоб такі послуги, як "єСубсидія", стали доступні і літнім людям. Щоб вони не їхали їх оформляти в маршрутці в райцентр, а робили це на смартфоні в один клік", – зазначив Вискуб.

Міністерство цифрової трансформації почне приймати заявки на смартфони вже з квітня, а пристрої почнуть роздавати влітку.

Щобільше, Міністерство обговорює з банками можливість роздачі мобільних телефонів у самих відділеннях, де охочих же пояснять як ними користуватися.

Водночас, участь у проекті планує взяти й Samsung. Інша ж компанія пропонує зробити унікальні смартфони.

Як додав Вискуб, вартість пристроїв не повинна перевищувати 5 тисяч гривень, а в міністерстві планують вкладеться в 4 тисячі. Також SIM-карти будуть реєструвати за паспортом і будуть прив'язані до пристроїв.

"Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів", - додав заступник міністра.