Google анонсувала операційну систему для застарілих ПК

Компанія Google анонсувала нову операційну систему, яка отримала назву Chrome OS Flex. Вона ідеально підійде для слабких комп'ютерів, в тому числі і Mac.

Про це пише РБК-Україна з посиланням прес-службу Google.

Операційну систему можна буде встановлювати на пристрої приватних осіб, шкіл або ж підприємств для "легких сучасних обчислень з хмарним управлінням". Вона вже доступна для тестувальників, а встановити її можна з завантажувальної флешки.

Компанія обіцяє безпеку, швидке завантаження пристроїв, автоматичні оновлення у фоновому режимі і управління з хмари.

"Встановіть Chrome OS Flex на свої ПК і Mac, щоб вони були безпечними, швидко завантажувалися, не гальмували з часом, автоматично оновлювалися у фоновому режимі і могли управлятися з хмари",- пише пресслужба Google.

Chrome OS Flex можна встановити за пару хвилин. Компанія заявляє, що їх операційна система буде стабільно працювати протягом багатьох років.

Більш того, компанія планує створити для ОП функціонал подібний Chrome OS, оскільки вони обидва створені на одній кодовій базі.