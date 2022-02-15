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Посольства країн ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 10:44
Посольства країн ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас Фото: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (crimea.suspilne.media)
Автор: РБК-Україна

Посольства всіх країн-членів Євросоюзу продовжують працювати в українській столиці на тлі загрози вторгнення РФ в Україну. ЄС повідомив про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на посаду керівника представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса на сторінці у Twitter.

"Повна підтримка для України у цій ситуації військового, економічного та психологічного тиску з боку Росії. Усі посольства країн-членів ЄС продовжують працювати у Києві", - написав Маасікас у соцмережі.Посольства країн ЄС продовжують працювати у Києві, - Маасікас

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

"Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, який координує дипломатичну діяльність у країні", - зазначив він.

Також нещодавно посольство Ізраїлю висловило занепокоєння щодо ситуації в Україні. Глава МЗС Яїр Лапід розпочав переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати ізраїльтян будуть через сухопутні кордони та треті країни.

Нагадаємо, Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова.

Зазначимо, міністри закордонних справ країн Балтії висловили готовність приїхати до України.

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