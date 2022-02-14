Піддавали тварин стражданням. На Neuralink Маска подали в суд
На Neuralink подала до суду некомерційна організація "Комітет лікарів за відповідальну медицину" (Physicians Committee for Responsible Medicine). Нібито, компанія Ілона Маска піддавала тварин стражданням під час експериментів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider.
Згідно з даними організації, вона вивчила 700 рапортів, відеозаписів, а також звітів стосовно розтинів 23 мавп, які належали Neuralink з 2017-го по 2020-й.
Згідно з їх заявою, одній з мавп просвердлили отвори в черепі для впровадження електродів, щоб вивчити реакцію її мозку. Згодом у тварини розвинулася інфекція через що її довелося приспати.
У іншої мавпи були відсутні пилку рук і ніг. Ймовірно, їх ампутували через сильну гематому. Після цього її "випадково вбили" під час чергового експерименту.
Також, згідно з їхніми даними, відомий випадок, коли самка макаки страждала через сильну нудоту і задишки після впровадження електродів. Дослідники повідомили про те, що тварину приспали згодом через "сильне виснаження".
Більше ніж 15 з 23 мавп були приспані вже до 2020 року.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Маск провів презентацію стосовно надважкої ракети Starship.
Також нещодавно підприємця висміяли в Twitter через публікацію, в якій він "подякував" людям за куріння.