Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине

Украина рассчитывает на западные танки

О том, что украинская армия нуждается в западных танках, политики и военные говорят давно. Но, похоже, только сейчас перспектива становится по-настоящему реальной. В ноябре глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, не вдаваясь в детали, заявил о выходе из замкнутого круга. По его словам, механизм передачи уже тогда был согласован как минимум с США и Германией. С американской стороны этим вопросом занялась целая группа конгрессменов от обеих партий.

В декабре министр обороны Алексей Резников заверил, что западные танки появятся на полях российско-украинской войны. Но конкретика зависит не только от политических переговоров, а и от технологических и логистических нюансов. А также подчеркнул, что передача нескольких единиц - это "ни о чем", поскольку армия нуждается как минимум в сотне.

В середине месяца издание Sky News со ссылкой на представителя Белого дома писало о поиске способов, как обеспечить украинским войскам решающее преимущество в противостоянии с Россией. Таким решающим преимуществом вполне могли бы стать танки. В частности, так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist отметил, что все расчеты давно есть.

"Я знаю, что могу победить врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля", - подчеркнул он.

Разговоры о танках активизировались на прошлой неделе после того, как Франция объявила о поставках бронеавтомобилей AMX-10RC, США - о легендарных БМП Bradley, а Германия - о боевых машинах Marder. И это логично на фоне заявлений о подготовке к большому контрнаступлению весной 2023 года.

По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, в марте ожидаются жаркие бои.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - заявил он.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что поставки западных танков помогут нарастить наступательный потенциал. А без этого на некоторых направлениях невозможно реализовать контраступательные действия.

Несмотря на потери в бронетехники, у ВСУ есть и трофеи, но если говорить именно о танковом потенциале, то он нуждается в восстановлении. Поскольку освобождение территорий потребует высокой интенсивности боевых действий.

"Чтобы начинать любое контрнаступление, в составе которого может быть 5,10, 15 или 20 батальонно-тактических групп, нужна соответствующая штатная комплектация техникой. Потому что если ее не будет, то наши подразделения не будут полноценно боеспособными. И это может сорвать весь план контрнаступления", - отметил он.

Пока же западные лидеры в контексте танков используют общие фразы. Например, в США рассматривают разные варианты, а в Германии обещают действовать лишь в составе широкой коалиции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос, может ли Украина получить американские или немецкие танки, на днях ответил: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Ниже рассмотрим основные боевые танки западных партнеров, о которых часто говорят в медиа.

Немецкие Leopard 2

Это основной боевой танк Бундесвера, который разошелся солидным тиражом среди других членов НАТО. По разным данным, на сегодня на вооружении ряда стран стоит порядка 2 500 единиц Leopard 2.

Немецкий "Леопард" считается одной из лучших боевых машин мира, а также одной из самых дорогих - от 6,7 млн долларов и выше. Но при этом стоит своих денег - он обладает высокой надежностью и отличной огневой мощью. А по показателям выживаемости экипажа выгодно отличается от советских танков, особенно от "летающей башни" Т-72.

Фото: западные союзники не исключают передачу танков Leopard 2 Украине (GettyImages)

Основные характеристики:

Боевая масса - от 50,5 до 63 тонн

Экипаж - 4 человека

Броня - комбинированная противоснарядная, навесная

Пушка - 120-мм Rheinmetall Rh-120

Боекомплект - 42 снаряда

Прицелы - лазерный EMES-15 с тепловизорным каналом, перископический PERI-R17, вспомогательный FERO-Z18

Пулеметы - два 7,62-мм MG3

Скорость по шоссе - до 72 км/ч

Запас хода по шоссе - до 550 км

Преодолеваемый ров - 3 метра

Преодолеваемый брод - 4 метра

В самой Германии на счет поставок еще продолжаются дебаты. На выходных министр экономики Роберт Хабек допустил передачу Leopard 2 для ВСУ. Сдерживающий фактор для немецкой стороны - желание действовать в составе коалиции. Более активно выступают в Бундестаге, но и тут подчеркивают, что необходимо действовать в координации с союзниками. Накануне спикер правительства Штефан Хебешрайт подчеркнул, что в настоящее время конкретики по танкам нет.

Хотя некоторые страны уже заявили о готовности передать "Леопарды" Украине. В частности, глава комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен отметил, что его страна может внести "небольшой вклад". Также многообещающие заявления звучат от Польши, которая имеет на вооружении 240 танков Leopard 2.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, сейчас идут переговоры о формировании международной коалиции. А советник президента Якуб Кумох отмечает, что Варшава может передать "символическое количество" танков.

"Речь идет о символической поддержке, нескольких, нескольких десятках единиц. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен единиц, абсурдно", - добавил он.

По мнению эксперта Александра Коваленко, именно "Леопарды" выглядят наиболее перспективными с точки зрения поставок Вооруженным силам Украины. Поскольку их достаточно много в Европе и относительно быстро можно наладить ремонт, обслуживание и снабжение боеприпасами. И именно они могли бы решить вопрос необходимой наступательной техники.

""Леопарды" хорошо показали себя за годы использования, это надежная и высокотехнологичная боевая машина. Но есть большое "но" - это позиция правительства Германии. Если Олаф Шольц не поддержит, мы их ни от кого не получим. Испания еще в 2022 году хотела передать нам танки, но Берлин все заблокировал", - напомнил эксперт.

Американские Abrams

Основной боевой танк армии США, который наряду с Leopard 2 мог бы поставляться Украине в больших количествах. В том числе потому, что только на складских запасах в этой стране находятся порядка 3 400 единиц.

Предположительно, украинская армия могла бы получить модель M1A1 Abrams, которая имеет несколько версий, среди которых основные:

M1A1HA и M1A1HC - с комплектами брони из обедненного урана;

M1A1 AIM v.1 и v.2 - версия с обновленными средствами наблюдения, связи и тепловизионным прицелом для пулемета;

M1A1 AIDATS - версия для морской пехоты США с модернизированным тепловизионным прицелом, дневной камерой и улучшенной броней.

Abrams вооружен 120-мм пушкой от Rheinmetall, главным боеприпасом которой является подкалиберный бронебойный оперенный снаряд APFSDS-T M829 в разных версиях. Известно, что его первая версия M829A1 пробивала броню советских танков еще вовремя операции "Буря в пустыне". Современная же рассчитана на то, чтобы прошивать броню толщиной 800 мм.

Фото: Пентагон рассматривает возможность поставки Abrams для Украины, но есть нюансы (GettyImages)

В ноябре стало известно, что США снимают с консервации несколько десятков Abrams, и, как ожидается, они будут отправлены по контракту в Польшу. Официально в Вашингтоне пока не говорят о поставках украинской армии, хотя в Офисе президента на это очень рассчитывают.

"Поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и "Абрамсы", и "Леопарды" и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за 2 недели, месяц, 2 месяца", - отмечал в декабре советник главы Офиса Михаил Подоляк.

По словам бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса, БМП Bradley, которые уже точно получит Украина, разрабатывались для применения в тандеме с Abrams. Но не исключено, что они смогут эффективно работать и с украинскими вроде Т-64 или Т-72.

По данным The Washington Post администрация Джо Байдена скептически настроена по техническим и логистическим причинам. В частности, "Абрамсы" могут оказаться слишком тяжелыми для украинского грунта (масса от 55 тонн), они расходуют много топлива, часто ломаются и нуждаются в квалифицированном обслуживании.

Эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отмечает, что логистические проблемы частично можно решить, поскольку некоторое число "Абрамсов" находятся в составе американских войск в Европе.

"США могли бы провести интересную ротацию, чтобы эти танки оказались в Украине, а не возвращались домой. А Штаты просто бы направили в Европу другую партию", - подчеркнул он.

Британские Challenger 2

Основной танк сухопутных войск Великобритании, был задействован в боевых действиях в Косово и Ираке. Производство свернули в 2009 году, всего выпущено более 400 единиц.

Challenger 2 вооружен 120-мм нарезной пушкой, стабилизированной в двух плоскостях. Дальность стрельбы HESH-снарядом составляет 8 километров. Подготовленный экипаж способен поразить до 7 целей за минуту, цикл "прицеливание-поражение" занимает 8 секунд. В боекомплекте имеются бронебойные оперенные подкалиберные и безосколочные фугасные снаряды.

Основные характеристики:

Броня - противоснарядная комбинированная "Дорчестер"

Пушка - 120-мм L30E4

Боекомплект пушки - 52 снаряда

Пулеметы - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

Скорость по шоссе - 56 км/ч, по пересеченной местности - 40 км/ч

Запас хода по шоссе - 400 км, по пересеченной местности - 250 км

Преодолеваемый ров - 2,8 м

Преодолеваемый брод - 1,1 м

Фото: Украина может получить несколько единиц Challenger 2 (GettyImages)

О возможности поставок впервые в начале января заговорил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. По его словам, они вполне могли бы войти уже в следующий пакет военной помощи.

По данным Sky News, переговоры идут весьма активно, и именно Британия может стать первой страной, которая передаст Украине западные танки. Причем с расчетом на то, что ее примеру последуют другие союзники по НАТО, особенно Германия.

По словам источника Sky News, на данный момент Лондон может предложить всего около 10 единиц Challenger 2. На официальном уровне в британском правительстве данную информацию пока не подтверждают.

Александр Коваленко отмечает, что это действительно один из лучших бронированных танков в мире, но он очень тяжелый и это негативно влияет на его мобильность. Да и у самой Британии их всего порядка 200.

"Она не сможет передать сотни, но эти танки были бы полезными для ознакомления с технологиями, архитектурой и эргономикой. Что касается использования в ВСУ, можно было бы вооружить ими отдельное подразделение. О массовом использовании речи не идет", - добавил он.

Французские Leclerc

Один из самых современных и высокотехнологичных боевых танков, производился с 1992 по 2007 годы. Всего было выпущено почти 800 единиц, 406 танков находятся на вооружении Франции, еще 388 - у Саудовской Аравии.

И если у основных западных танков - Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 - есть много общих характеристик, таких как 120-мм орудия, четырехместные экипажи и композитная броня, то "Леклеркам" присущи свои особенности:

система автоматического заряда с темпом стрельбы 12 снарядов в минуту позволила сократить экипаж до трех человек;

пулемет расположен соосно с основной пушкой, а не рядом с люком командира;

120-мм пушка длиннее, чем у Abrams, и это в теории позволяет пробить более толстую броню;

броня - смесь композитных, традиционных и реактивных материалов, которые более эффективны против танковых снарядов;

боковая броня превосходит броню Abrams, а новые модели имеют взрывчато-реактивные бронеблоки, которые преждевременно подрывают ракеты и снаряды;

гранатомет может выпускать различные боеприпасы, включая светошумовые гранаты, артиллерийские снаряды, экранирующие дымовые завесы и инфракрасные ложные цели.

Фото: танки Leclerc являются одними из самых современных (GettyImages)

О том, что Украина обратилась к Франции за поставками Leclerc, стало известно в декабре 2022 года.

"Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая реактивные снаряды, которые мы используем каждый день… Мы просим танки, в частности французские Leclerc", - заявил в интервью одному из телеканалов премьер Денис Шмыгаль.

Согласно заявлению сухопутных войск Франции, что из имеющихся 222 Leclerc под программу модернизации пойдут 122 единиц. Судьба оставшейся сотни пока неизвестна, и не исключено, что Париж в ближайшие месяцы попытается избавиться от "лишних" танков. Но с точки зрения логистики они выглядят не так привлекательно, как немецкие "Леопарды". Да и количественно их недостаточно, чтобы обеспечить постоянное снабжение ВСУ.

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Важная особенность танков западного образца - все они лучше, чем те, которые есть у Российской Федерации. Даже хваленый Т-90 "Владимир" фактически является глубокой модернизацией советского Т-72 и не имеет какой-либо новой концепции или архитектуры. Да и в целом полномасштабное вторжение в Украину показало, что Россия по многим позициям отстает от Запада, а ее оружие не отвечает разрекламированным характеристикам.

Эксперт Александр Коваленко приводит простой пример.

"Динамическая защита, которую россияне ставят на своих танках, во многих случаях пустая, они не использовали необходимый заполнитель. Поэтому часто NLAW сносил российские танки на "ура", хотя, по сути, должен быть маллоэффективным против тяжелобронированной техники. Характеристики российского оружия сильно преувеличены, в то время как западное оружие - это контроль качества и модернизация в соответствии с вызовами современной войны", - отмечает он.