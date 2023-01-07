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Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2 в случае одобрения решения в Европе

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Суббота 07 января 2023 06:16
Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2 в случае одобрения решения в Европе Фото: Финляндия готова предоставить Украине танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Финляндия также должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен, передает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutis.

По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением.

"Если Европа станет давать танки Украине на дюйм шире, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", - отметил Хаккянен.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых легких бронированных машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

Обратим внимание, что в связи с соглашением по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине танки Leopard, если Германия этого не одобрит, при этом Берлин не спешит одобрить предоставление этой техники.

Напомним, 5 января в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley.

При этом ранее в правительстве Германии не поддерживали инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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