Шмыгаль призвал Францию начать передачу танков Leclerc Украине
Украина обратилась к Франции с просьбой начать поставки танков Leclerc в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телеканала LCI.
"Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая реактивные снаряды, которые мы используем каждый день… Мы просим танки, в частности французские Leclerc", - подчеркнул премьер.
Отметим, что Leclerc производился французским концерном GIAT Industries. Техника обладает высокой подвижностью и оснащена 120-миллиметровой пушкой.
Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристине Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решения о передаче соответствующей техники западного образца.
Также мы писали, что, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина очень скоро получит танки Leopard и Abrams.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.