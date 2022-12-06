На поле боя появятся танки и боевые самолеты: Резников о помощи от Запада

Украина получит западные танки и боевые самолеты от партнеров. Но надо понимать, это дело не просто политических переговоров, а технологических и логистических.

Также Резников сделал заявление о перспективах получения Украиной систем ПВО Patriot.

"Дело в том, что Patriot - это система противовоздушной обороны средней дальности действия, а NASAMS или IRIS-T короткой, а есть еще более дальние поражения. Все идет постепенно, системы Patriot очень сложные, дорогие и очень длинные в изготовлении. Сравните, мы даже NASAMS получили и сейчас для нас идет заказ новых систем. Получили от Германии IRIS-T и идет изготовление новых систем. Поэтому это эволюционный путь. Мы с вами вообще год назад не могли представить, что у нас будут HIMARS, системы M270 или 155- и калибр", - объяснил Резников.

Он подчеркнул, что надо понимать одну вещь, "партнеры Украины очень практичные, прагматические и реалистичные".

"Поэтому они четко понимают - если дают какую-то новую систему, то будут осознавать, что у них есть на складах амуниция к ним, ракеты, системы для ремонта, есть инструкторы и наши ребята обучены", - говорит Резников.

Глава Минобороны объясняет, это все требует времени, впрочем, главное, что индустрия партнеров способна изготовить такие вещи.

"То же касается танков Leopard. Поскольку они есть 1-ые, 2-ые и имеют разную цену и состояние. Дать нам два таких танка - это ни к чему, а вот 100 будет иметь значение. Значит они должны быть в исправном техническом состоянии. Поэтому, это не просто политические переговоры, это и технологические и логистические, но я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, и не только Leopard, так же как сегодня у нас с вами воюет в артиллерии более 8 систем 155-го калибра из разных стран. Поэтому будут у нас, я убежден, и танки и даже боевые самолеты", - подытожил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить успехи и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard, отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.