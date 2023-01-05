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Пентагон о возможности поставок Abrams Украине: рассматриваем все варианты

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 23:35
Пентагон о возможности поставок Abrams Украине: рассматриваем все варианты Фото: Пентагон не исключает возможности поставок Abrams Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США рассматривают все варианты в вопросе вооружений для Украины, в том числе возможных поставок танков Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Райдер отреагировал на сообщения о том, что США не планируют отправлять Украине танки Abrams.

Представитель Пентагона отметил, что у него нет дополнительной информации на этот счет, но Вашингтон будет рассматривать "все возможные варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Вместе с тем Райдер назвал Bradley, поставки которого запланированы в будущем, "убийцами танков".

Ранее издание WP сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняют это техническими причинами.

Напомним, вчера после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

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