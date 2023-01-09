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У Дуды заявили, что Польша может передать Украине только символическое количество Leopard

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 10:58
У Дуды заявили, что Польша может передать Украине только символическое количество Leopard Фото: глава Бюро международной политики Польши Якуб Кумох (prezydent.pl)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша намерена передать Украину небольшое количество танков Leopard 2. Речь не идет о сотнях танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха на Radia ZET.

"Речь идет о символической поддержке, нескольких, нескольких десятках штук... Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно", - сказал он.

Кумох добавил, что танки будут переданы от коалиции стран.

Напомним, 6 января The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard 2.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не будет передавать Украине танки Leopard самостоятельно, а будет договариваться о коалиции для поставок.

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