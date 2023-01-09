Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские танки Challenger 2 для борьбы с российскими оккупантами. Уже в течение нескольких недель ведутся переговоры о поставке нескольких единиц танков.

Об этом заявил источник, осведомленный об переговорах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание отмечает, что передача британских танков ознаменовал бы значительное усиление поддержки Украины со стороны Запада и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру.

"Это побудит других давать танки", - заявил источник издания.

Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если

Великобритания подпишет контракт на такую поставку, она станет первым

государством, которое откликнется на просьбы украинских лидеров оснастить их

армию мощными западными танками.

Один из источников издания предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2 - достаточно для оснащения эскадрильи. По словам источника, само по себе это не станет "переломным моментом", но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за опасения, что Россия сочтет это чрезмерной эскалацией.

Это, в свою очередь, может побудить других союзников сделать то же самое,

сообщили источники.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

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