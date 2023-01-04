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Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими

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Киев, Среда 04 января 2023 15:14
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Боевые действия на линии фронта будут "самыми жаркими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Как сказал Буданов, он ожидает, что "бои будут самыми жаркими в марте" в 2023 году.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - заявил глава ГУР.

Напомним, недавно Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Детальнее об окончании войны читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

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Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
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