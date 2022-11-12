США снимают с консервации танки M1A1 Abrams: кто их может получить

Военные США начали расконсервацию нескольких десятков танков M1A1 Abrams, которые в 2021 году были сняты с вооружения Корпуса морской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Поезда с танками направились на ремонтную базу Anniston для дальнейшего восстановления и модернизации. Корпус морской пехоты США располагал 400 танками M1A1 Abrams. Последние танки этого типа были сняты с вооружения в рамках структурной реформы американской морской пехоты.

Сколько всего списанных M1A1 Abrams морской пехоты должны вернуть в строй, не сообщается. Только известно, что эти танки американцы хотят модернизировать в версию M1A2 SEP V3.

Модернизированные танки может получить Польша. В июле 2022 года Пентагон пообещал полякам передать 116 подержанных M1A1 Abrams в качестве компенсации за передачу ВСУ почти 250 советских танков Т-72.

По данным The Military Balance, к концу прошлого года вооруженные силы США имели в строю около 2500 танков M1A1 Abrams различных модификаций, и еще более 3700 машин этого типа на хранении.