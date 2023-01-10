Британия еще не приняла решения о передаче танков Украине

Сегодня, 10 января, спикер премьер-министра Британии заявил, что правительство еще не приняло окончательного решения по отправке танков в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы еще не приняли никаких окончательных решений по предоставлению танков на данном этапе... Пока не будет принято решение относительно такого рода вещей, мы не комментируем спекуляции относительно того, какое оборудование может быть отправлено или нет", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что Британия будет продолжать координировать свою поддержку Украине с союзниками, напомнив, что Германия, Франция и Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что предоставит Украине бронетехнику.