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Британия еще не приняла решения о передаче танков Украине

Новина українською →
Британия, Вторник 10 января 2023 15:34
Британия еще не приняла решения о передаче танков Украине Фото: Британия еще не приняла решение о передаче танков Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 января, спикер премьер-министра Британии заявил, что правительство еще не приняло окончательного решения по отправке танков в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы еще не приняли никаких окончательных решений по предоставлению танков на данном этапе... Пока не будет принято решение относительно такого рода вещей, мы не комментируем спекуляции относительно того, какое оборудование может быть отправлено или нет", - сказал спикер.

Он также подчеркнул, что Британия будет продолжать координировать свою поддержку Украине с союзниками, напомнив, что Германия, Франция и Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что предоставит Украине бронетехнику.

"Мы будем продолжать обсуждать с украинскими коллегами то, какую лучшую помощь мы можем оказать. И это делается вместе с нашими союзниками".

Напомним, США рассматривают возможность в рамках нового пакета помощи отправить Украине боевые бронированные машины Stryker.

Ранее мы писали, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

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