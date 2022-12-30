ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Украина получит западные танки и ракеты ATACMS: ответ Кулебы

Новина українською →
Киев, Пятница 30 декабря 2022 08:59
Когда Украина получит западные танки и ракеты ATACMS: ответ Кулебы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украина может получить в следующем году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, это конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подлодками, когда мы их получим?.." - отметил Кулеба.

В свою очередь он призвал "оставаться в рациональном поле" и понимать, что предоставление Patriot - это не просто очередное решение, а психологический перелом.

"Потому как с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, - это еще одно свидетельство, что еще одно снято табу, еще одна стена упала...И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни друг за другом", - подчеркнул Кулеба.

Министр считает, что из всех типов оружия вопрос предоставления Patriot был самым сложным.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у главы МИД уверенность, что в следующем году, в следующие несколько месяцев Украина получит и танки, и ATACMS, и современные ударные дроны, он сказал: В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя.

Напомним, недавно издание Politico опубликовало материал, в котором утверждается, что президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США якобы просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину стали поставлять современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Впрочем, глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит западные танки и боевые самолеты от партнеров. Но, как он объяснил, надо понимать, это дело не просто политических переговоров, а технологических и логистических.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба ракети МЗС Военная помощь
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок